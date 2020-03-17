Появились первые фотографии игрового смартфона Lenovo Legion

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17.03.2020, 10:23, Разное

Корпорация Lenovo подготавливает общественность к дебюту игрового смартфона Legion – ранее такой бренд был задействован в игровых ноутбуках разработчиков. С помощью эффективной системы охлаждения девайс практически не греется под нагрузкой.
В Сети уже опубликовано первое фото устройства Lenovo Legion с внушительным комплектом поставки. Кроме того, стало известно о поддержке смартфоном технологии быстрой зарядки мощностью в 55 Вт. Судя по еще одному снимку, девайс получит эффективную систему охлаждения, позволяющую ему не перегреваться из-за высоких нагрузок. Аппаратной основой Lenovo Legion является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 865, также появится и быстрая оперативная память LPDDR5 и флэш-память UFS 3.1.

Частота обновления дисплея составит 90 или 120 Гц, а вот о характеристиках камеры информации пока не предоставлено. Что касается официальной презентации, то она состоится уже в следующем квартале.



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