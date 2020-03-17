Известны подробности похорон умершей по коронавируса женщины в Украине

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17.03.2020, 10:23, Разное

На похоронах пенсионерки, которая умерла от коронавируса в Украине, не было ее родственников. С такой информацией выступили представители власти.
Находящиеся на самоизоляции родные 71-летней женщины не присутствовали на погребении и отнеслись к этому с пониманием. Умершую пенсионерку поместили в закрытый гроб по совету представителей медицинской сферы. Хоронившие умершую женщину люди были облачены в специальные костюмы и применяли средства дезинфекции. После похорон продезинфицировали машину, в которой везли гроб, траурная процессия отсутствовала.

Усопшая проживала на северо-западе Украины. Ее в тяжелом состоянии отправили в больницу 12 марта, спустя время ее состояние ухудшилось, и на следующий день она умерла. Как сообщается, пенсионерка поздно обратилась к врачам за помощью.



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