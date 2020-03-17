Переболевший коронавирусом в России мужчина поделился советами по профилактике недуга

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17.03.2020, 10:23, Разное

Мужчина, первый в РФ переболевший коронавирусом, поделился с общественностью советами по профилактике заболевания. Он порекомендовал не пренебрегать средствами личной гигиены и отказаться от посещения людных мест.
Гражданин Китая в настоящий момент остался в Чите и проводит время со своей дочерью. Об этом пояснила супруга мужчины, которая по работе вынуждена уехать в Амурскую область. Женщина отметила, что теперь мужу ничего не угрожает, и врачи, перед выпиской, дважды проверили его организм на наличие вируса. Оба теста дали отрицательный результат. В свою очередь сам житель КНР пояснил о некоторых простых советах для профилактики заболевания. Лучше всего, по его мнению, использовать средства личной гигиены и как можно меньше контактировать с другими людьми.

В случае, если диагностирован коронавирус, то не следует впадать в панику. Нужно незамедлительно обратиться за помощью к врачам и сохранять позитивный настрой. Также житель рассказал, что ему очень помог полноценный отдых, а также полный отказ от курения и алкоголя. Подобные меры способствовали максимально быстрому восстановлению организма, и сейчас медики разрешили бывшему пациенту проводить время с семьёй.



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