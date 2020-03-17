 

Шмыгаль заявил, что власти готовы ввести чрезвычайное положение в Украине из-за коронавируса

17.03.2020, 10:15, Новости дня

Украинские власти готовы к введению чрезвычайного положения в стране, заявил сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В случае необходимости мы готовы к введению чрезвычайного положения в Украине, так же, как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, мы к таким решениям готовы”, – отметил Шмыгаль. 

По его словам, соответствующие предложения уже подготовлены.

Кабмин 16 марта ввел режим чрезвычайной ситуации с 17 марта в Черновицкой и Житомирской областях, где были выявлены первые случаи COVID-19. 

Позже стало известно о случаях заражения в Киеве.

Всего в Украине зафиксировано уже семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, два в столице, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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