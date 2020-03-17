В РФ решили создать комиссию для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей
17.03.2020, 10:12, Новости дня
Правительство планирует создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса, говорится в совместном заявлении кабмина и Банка России.
В докуменете сказано, что дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии, передает ТАСС.
Также правительство приняло решение освободить туроператоров от выплаты взносов в резервный фонды «Турпомощи» конца 2020 года.
«Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности», – говорится в материалах.
Кроме того, правительством вместе с региональными властями будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП – арендаторов государственного или муниципального имущества.
Одновременно с тем будет принято решение о выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине в связи с пандемией коронавируса.
«Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине», – говорится в сообщении.
Также государство выполнит ранее взятые на себя обязательства по поддержке семей с детьми от трех до семи лет.
«В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации», – говорится в сообщении.
16 марта в РФ появился работающий круглосуточно Центр по информированию о ситуации с коронавирусом в рамках профильного координационного совета.
Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет