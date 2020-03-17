 

В РФ решили создать комиссию для поддержки пострадавших от коронавируса отраслей

17.03.2020, 10:12, Новости дня

Правительство планирует создать специальную комиссию по поддержке компаний из различных отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса, говорится в совместном заявлении кабмина и Банка России.

В докуменете сказано, что дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии, передает ТАСС. 

Также правительство приняло решение освободить туроператоров от выплаты взносов в резервный фонды «Турпомощи» конца 2020 года. 

«Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности», – говорится в материалах.

Кроме того, правительством вместе с региональными властями будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП – арендаторов государственного или муниципального имущества.

Одновременно с тем будет принято решение о выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине в связи с пандемией коронавируса.

«Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине», – говорится в сообщении.

Также государство выполнит ранее взятые на себя обязательства по поддержке семей с детьми от трех до семи лет.

«В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от трех до семи лет, которые окажут поддержку семьям в непростой жизненной ситуации», – говорится в сообщении.

16 марта в РФ появился работающий круглосуточно Центр по информированию о ситуации с коронавирусом в рамках профильного координационного совета. 

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса, четверо выздоровели.



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