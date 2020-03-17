В РФ выздоровели пять пациентов с коронавирусом

17.03.2020, 10:12, Новости дня

В РФ выздоровели пять пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

«Пять человек выздоровело», – говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В свою очередь в Роспотребнадзоре уточнили, что из больниц выписаны двое житель КНР, двое россиян и один житель Италии. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии, с лайнера Diamond Princess.

В ведомстве отметили, что в РФ проведено уже более 116 тыс. исследований на выявление коронавируса, в частности, за последние сутки – около 6 тыс. анализов.

«По состоянию на 16.03.2020 проведено 116 061 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.

Между тем число заразившихся коронавирусом в мире превысило 177 тыс. человек. При этом число умерших от заболевания составило 7 тыс. 72 человека, передает ТАСС.

Отмечается, что условный показатель смертности, который нельзя точно подсчитать до окончания пандемии, в среднем по миру составляет 3,99%.

При этом в КНР он ниже – 3,98%.

Наибольшее количество случаев за пределами Китая зафиксировано в Италии (27710 заразились, 2158 умерли, 2749 вылечились), Иране (14991 заразились, 853 умерли, 1669 вылечились), Испании (9191 заразились, 309 умерли, 530 вылечились), Южной Корее (8320 заразились, 81 умер, 1401 вылечился).

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа. Ситуация с коронавирусом в РФ находится под контролем. Число заболевших за последние сутки выросло на 30 человек, из них 20 – в Москве. Более чем за два месяца эпидемии в России зафиксировано 93 случая коронавируса.