 

Рубль вырос к доллару и евро

17.03.2020, 9:51, Новости дня

Курс рубля в начале торгов растет к доллару и евро: доллар уже опускался ниже 74 рублей, а евро торгуется ниже 83 рублей.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.08 вторника снижался на 52 копейки – до 74,13 рубля (чуть раньше опускался до 73,95 рубля), курс евро – на 80 копеек, до 82,6 рубля, приводит РИА «Новости» данные Московской биржи.

Майский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,36% – до 30,77 доллара за баррель.



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