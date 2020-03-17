 

Восстановлена работа потерянного в ноябре спутника «Глонасс»

17.03.2020, 9:51, Новости дня

Навигационный спутник «Глонасс-М», вышедший из строя в ноябре 2019 года, снова функционирует по целевому назначению, сообщили в ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса).

Согласно данным сайта, спутник «Глонасс-М» с системным номером 735, запущенный 2 марта 2010 года, заработал 17 марта примерно в 2.30 мск, передает РИА «Новости».

В декабре 2019 года источник и в ракетно-космической отрасли сообщил, что спутник № 735 будет заменен на новый.

«Глонасс-М» № 735 уже переработал расчетный срок службы в семь лет.

Ранее спутник российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту около трех лет назад, вышел из строя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.01 / Критика в докладе HRW вызвала неоднозначную реакцию в Грузии

20.01 / «Скорую помощь» в России передают в частные руки

11.02 / В квартире легкомысленной москвички нашли 130 рыжих кошек

23.01 / Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit 31 января

25.02 / Украинцы с круизного лайнера Diamond Princess не хотят эвакуироваться – МИД

19.02 / «Негативный эффект может чувствоваться еще около года». Эксперты о запрете въезда в Россию для граждан Китая

10.02 / Китайские ученые усомнились в надежности тестов на коронавирус

27.02 / Евросоюз планирует вернуть в смартфоны съемные аккумуляторы

12.02 / Сын Кроуфорд, сделавший татуировку на лице, показал, как стреляет из ружья

08.03 / Италия полностью закрыла 15 северных провинций, в том числе Милан и Венецию, из-за коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика