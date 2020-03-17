Российский рынок новых электромобилей в феврале снизился на 42 процента

17.03.2020, 9:28, Новости дня

В прошлом месяце на российском рынке продали 15 электрических автомобилей, что на 42% уступает показателям за аналогичный промежуток прошлого года.

Вместе с тем падение полностью соотносится с общим падением спроса на новую технику за минувший месяц в России. Вместе с тем с начала 2020 года количество продаж электрических автомобилей на местном рынке снизилось на 27,7%. Наибольшим спросом у отечественных покупателей пользуется продукция американского бренда Tesla, который реализовал 6 экземпляров Tesla Х и Tesla Model 3.

Кроем того, еще по 4 экземпляра удалось реализовать модели Jaguar I-Pace и Nissan Leaf, которые имеют электрическую силовую установку. Вместе с тем наибольший спрос на электротранспорт проявляют покупатели в российской столице.