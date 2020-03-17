 

Автоновости: Стартовали продажи внедорожника Lexus LX 570 Black Vision

17.03.2020, 9:38, Новости дня

В РФ со вчерашнего дня поступил в продажу усовершенствованный внедорожник Lexus LX 570 Black Vision.

Главным отличием предложенной новинки от базового исполнения автомобиля значится то, что здесь используется затемненная оптика, увеличенные колесные диски, а также стильная решетка радиатора в черных тонах. В свою очередь, стоимость новой модели премиального внедорожника составляет более 8 миллионов рублей. Также изменения коснулись бамперов, которые имеют дополнительные накладки.

В свою очередь, салон отличается ромбовидной строчкой на креслах. К настоящему времени новый внедорожник Lexus LX 570 Black Vision доступен уже в России, Белоруссии и Армении. Остальные подробности об автомобиле пока отсутствуют.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Daily Mail – из-за потока мигрантов на границе Турции и Греции могут появиться «джунгли» Кале

17.01 / Самарский губернатор пообещал провести проверку из-за разрешения охотиться на собак

29.01 / Двоих фигурантов красногвардейского “дела Хизб ут-Тахрир” отправили в спецблок – адвокат

30.01 / Коронавирус не пройдет: Мишустин распорядился закрыть границу России на Дальнем Востоке

25.02 / Отель на Тенерифе закрыли на карантин после болезни доктора

13.01 / Охлобыстин предсказал присоединение европейских стран к России

09.02 / В Китае коронавирусу дали временное название NCP

12.03 / Команда F1 отменила участие в гонке из-за коронавируса

10.01 / Экс-главврача больницы в Астрахани наказали за избиение подчиненной

17.02 / Армия Асада отбила у оппозиционных сил Алеппо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика