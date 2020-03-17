Автоновости: Стартовали продажи внедорожника Lexus LX 570 Black Vision

17.03.2020, 9:38, Новости дня

В РФ со вчерашнего дня поступил в продажу усовершенствованный внедорожник Lexus LX 570 Black Vision.

Главным отличием предложенной новинки от базового исполнения автомобиля значится то, что здесь используется затемненная оптика, увеличенные колесные диски, а также стильная решетка радиатора в черных тонах. В свою очередь, стоимость новой модели премиального внедорожника составляет более 8 миллионов рублей. Также изменения коснулись бамперов, которые имеют дополнительные накладки.

В свою очередь, салон отличается ромбовидной строчкой на креслах. К настоящему времени новый внедорожник Lexus LX 570 Black Vision доступен уже в России, Белоруссии и Армении. Остальные подробности об автомобиле пока отсутствуют.