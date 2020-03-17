Владимир Путин оценил значение несистемной оппозиции

17.03.2020, 9:32, Новости дня

Несистемные оппозиционеры не являются врагами государства, сообщил президент Владимир Путин.

«Ничего подобного. Это не соответствует действительности», – сказал Путин в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», комментируя этот тезис.

Он добавил, что при этом политики, в том числе оппозиционные, должны не просто критиковать власть, но иметь четкое представление, как решать стоящие перед страной проблемы.

«Рядовой житель хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. И когда кроме критики не слышит ничего в ответ, то тогда возникает вопрос: а за кого голосовать?», – сказал президент России.

Как отметил Путин, россияне отнюдь не наивны в политических вопросах. «Так просто, за колбасу, не купишь человека», – добавил он.

В частности, отметил глава государства, «политическое сознание рядовых граждан РФ очень выросло за предыдущий год».

Путин добавил, что все политики, которые находятся на государственных должностях, должны иметь одинаковые возможности для работы.

«Государство обязано создать условия для того, чтобы человек любых взглядов, каких бы он ни придерживался, имел возможность эффективно работать», – сказал он.

Отвечая на вопрос о предоставлении автомобилей для депутатов, глава государства подчеркнул, что народные избранники получают одинаковые машины вне зависимости от того, в какой партии они состоят.

«Они пользуются тем, что дает им государство для отправления их функций. Это дает не власть действующая. Это дает государство в рамках действующего закона», – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что эти требования должны соблюдаться вне зависимости от того, нравится ли властям политическая деятельность того или иного депутата.