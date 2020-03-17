Сбежавшие из больницы в Коммунарке пациенты доставлены обратно

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17.03.2020, 9:32, Новости дня

В Москве найдены пациенты, которые ранее сбежали из медицинского комплекса в Коммунарке. Они доставлены обратно в медучреждение, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Пациенты, которые самовольно покинули больницу в Коммунарке, были найдены и доставлены в медицинское учреждение. Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих», – цитирует РИА «Новости» Ракову.

Она напомнила, что в условиях распространения вируса пребывание в больнице является обязательным для тех, у кого присутствуют симптомы ОРВИ и есть основания подозревать у них наличие коронавирусной инфекции.

«Пребывание в больнице обязательно в течение 14 дней – именно столько времени длится инкубационный период нового вируса. Выписка пациентов происходит после получения двух отрицательных тестов на коронавирус и отсутствии симптомов заболевания», – сказала Ракова.

Более 50 человек были выписаны из больницы в Коммунарке. Они находились там после контакта с заболевшими.

Ранее сообщалось, что женщина, предположительно заразившаяся новым коронавирусом, сбежала из медицинского комплекса в Коммунарке. 

Напомним, власти Московской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. Также запрещены массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек.

На интернет-портале Собянина появился официальный источник информации по ситуации с коронавирусом в Москве.



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