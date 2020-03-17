Росстандарт рассказал о проценте суррогата на автозаправках

17.03.2020, 9:20, Новости дня

Росстандарт ожидает снижения доли суррогатного топлива на заправках страны до 5% к 2025 году по сравнению с почти 9% за 2019 год, сообщил глава ведомства Алексей Абрамов.

«Я думаю, что в целом по стране мы должны достичь показателя не более 5% суррогата на рынке. Это наша цель к 2025 году», – передает ТАСС слова Абрамова.

По итогам 2019 года показатель составил 8,9%.

По словам Абрамова, Росстандарт видит существенное снижение объемов суррогата на заправках во многом благодаря введению оборотных штрафов за некачественное топливо, но считает его недостаточным.

«Снижение с тех 20%, которые были в 2015 году, до 8,9% в 2019 году – это значительное улучшение. Оборотные штрафы применяются два года, и потенциал еще не исчерпан», – отметил глава ведомства.

Он добавил также, что Росстандарт рассчитывает, что штрафы за недолив топлива увеличатся в соответствии с новым Кодексом об административных правонарушениях (КоАП) до 1 процента от выручки, но не менее 500 тыс. рублей.

«Мы считаем, что по первому разу за такие нарушения должен быть штраф в 1% от выручки, но не менее полумиллиона (рублей), а если нарушение фиксируется повторно – должна быть более строгая ответственность. Мы предлагаем дополнить кодекс статьей, вводящей за повторное нарушение оборотный штраф в 3% от выручки, но не менее 2 млн рублей», – сказал он.

Абрамов объяснил технической ошибкой снижение суммы штрафа в опубликованном ранее проекте нового КоАП. Проект предполагает штраф за нарушения, в том числе по точности измерения объемов, при продаже на заправках бензина, дизтоплива, сжиженных углеводородных газов и сжатого газа в 1% от выручки от продажи топлива за предшествующий календарный год или часть года, но не менее 50 тыс. рублей.

Разработанные предложения Минпромторга для нового КоАП РФ предполагали штраф в размере 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тыс. рублей.

Ранее Министерство промышленности и торговли РФ предложило запретить продажу на автозаправочных станциях любого вида жидкого топлива, кроме сертифицированного бензина и дизеля класса ЕВРО-5.