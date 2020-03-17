Четыре рыбака подорвались на самодельном “динамите” под Смоленском

17.03.2020, 8:55, Новости дня

В больничной палате завершилась попытка четырех жителей Смоленской области изготовить самодельное взрывное устройство перед поездкой на рыбалку — с помощью импровизированного "динамита" они намеревались глушить рыбу, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в частном доме в деревне Раковка, где и собрались охотники за удачей. На поклевку они не рассчитывали, а потому запаслись порохом, селитрой и пластиковыми бутылками — именно из этих компонентов и создавали СВУ. Однако одна из бутылок рванула досрочно, в руках создателей.

Трое мужчин получили многочисленные осколочные ранения груди и живота, у одного сломаны обе ноги. Медиков вызвал четвертый рыбка, отделавшийся относительно легко — у него травма грудной клетки.

Региональное управление МВД начало проверку по факту произошедшего.