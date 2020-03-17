Россия и ЕС ограничили въезд иностранцев из-за коронавируса. ВОЗ сообщила о почти 14 тыс. случаях заражения COVID-19 за сутки

17.03.2020, 8:52, Новости дня

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Как сообщает пресс-служба кабмина, об этом премьер-министр Михаил Мишустин проинформировал глав правительств ряда государств, с которыми провел телефонные переговоры.

Пересекать российскую границу смогут иностранцы, которые постоянно живут в РФ, сотрудники дипмиссий, экипажи транспорта международных линий и пассажиры транзитных рейсов. Также можно получить частную визу в Россию в связи со смертью близкого родственника.

В Москве до 10 апреля будут запрещены все массовые мероприятия, Мэр Сергей Собянин ранее подписал указ, запрещающий все массовые мероприятия: число участников собраний в закрытых помещениях не должно превышать 50 человек. С 21 марта в Москве будут закрыты все школы.

Число заболевших COVID-19 в России достигло 93, то есть за сутки их стало в полтора раза больше.

Ранее о закрытии своих границ из-за распространения коронавируса объявила Украина. Власти ограничили авиасообщение с другими государствами и въезд в страну иностранцев.

С 18 марта в Украине прекращаются пассажирские железнодорожные, автобусные и авиационные перевозки внутри страны, сообщает Министерство инфраструктуры. Это касается и междугородних, и межобластных перевозок.

А сегодня в городах Украины прекращает работу метрополитен. Остальной городской транспорт продолжит работать, но с ограничениями. Кроме того, запрещается проведение всех массовых мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.

О закрытии границ накануне объявил также Евросоюз. Речь идет о поездках, которые не являются абсолютно необходимыми. Ограничение должно действовать сроком на 30 дней.

За прошедшие сутки в мире подтвердили 13 903 случая заражения новым типом коронавируса, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Таким образом, общее число заражений во всем мире, по версии ВОЗ, составило 167 511 с начала пандемии коронавируса.

При этом почти все новые случаи заражения – 13 874 – были зафиксированы за пределами Китая, откуда начал распространяться вирус. На территории КНР за прошедшие сутки было зарегистрировано всего 29 случаев.

Кроме того, за пределами страны в этот период умерли 848 человек, в самом Китае – 14 человек.

ВОЗ сообщает, что число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР, и теперь в отчетах организации эта страна не будет выделяться в отдельную графу.