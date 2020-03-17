 

«На меня не похоже» – Ксения Собчак приготовила ужин своему супругу Константину Богомолову

17.03.2020, 8:51, Разное

Известная телеведущая Ксения Собчак приготовила праздничный ужин своему супругу Константину Богомолову. Подобное знаменитость решила сделать в честь их годовщины.
Ксения Собчак не раз указывала на своё неумение и нежелание готовить дома и предпочитала наслаждаться пищей, приготовленной профессионалами. Несмотря на это, домашние хлопоты всё же не чужды светской львице, и она самостоятельно сделала праздничный ужин своему супругу Константину Богомолову. Порадовать его Ксения Собчак решила гречкой с курицей и салатами.


Видео опубликовано в «историях» на странице Ксении Собчак в Instagram. Знаменитость возмутилась, что именно в этот день Богомолов опаздывает на ужин. «Константин Юрьевич, я Вас жду, а Вас всё нет и нет. Прям на меня не похоже – ужин дома», – отметила телезвезда, записывая на видео обстановку на кухне.



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