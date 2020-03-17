Названа дата появления на российском рынке смартфона Huawei P40

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17.03.2020, 8:51, Разное

Китайская компания Huawei вскоре начнет продавать на территории РФ новый смартфон Huawei P40. Отечественным пользователям станут доступны две модификации: lite и lite E.
Клиенты получат возможность обзавестись смартфонами Huawei P40 lite в зеленом и черном цветах по розничной стоимости 20 000 рублей, хотя в европейских государствах новинка обойдется в 300 евро, что дороже по нынешнему курсу по перерасчету. За lite E придется выложить уже 13 000 рублей, в Европе он стоит 181 доллар. Цвета этого аппарата – голубой и черный.

Huawei P40 lite получил 6,4-дюймовый дисплей, процессор Kirin 810, 6/128 Гб памяти, основную четверную камеру с главным датчиком на 48 Мп, батарею на 4200 мАч, разъем для наушников и модуль NFC. Версия lite E обладает 6,39-дюймовым дисплеем, тройной камерой с основным датчиком на 48 Мп, Kirin 710F, 4/64 Гб памяти, аккумулятором 4000 мАч. В новинках нет сервисов Google Play, вместо них базируется HMS с маркетом приложений AppGallery.

С 20 марта можно оформить предзаказ на Huawei P40, на полках торговых точек в РФ устройство появится 27 марта. При предзаказе клиентам сделают подарок – предоставят смарт-браслеты Band 4 или Band 4 Pro.

Также в РФ прошла премьера кнопочного телефона Maxvi P18. Среди преимуществ этой недорогой модели – батарея на 3200 мАч и поддержка трех SIM-карт. Купить в магазинах страны эту новинку можно за 1950 рублей.



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