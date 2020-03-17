100-долларовый Realme C3 для РФ превосходит по параметрам международную версию

17.03.2020, 8:51, Разное

Китайский бренд Realme вскоре выпустит на рынок РФ недорогой мобильный аппарат C3. Предложенная для российских пользователей версия смартфона по параметрам превосходит 100-долларовую модель, появившуюся в Индии в феврале.

Пользователям из РФ станет доступна вариация Realme C3 с тройной, вместо двойной, камерой. В систему входит датчик на 12 Мп с диафрагмой f/1,8, макромодуль на 2 Мп и глубинный на 2 Мп. В основной камере имеется автофокус PDAF, портретный и автоматический HDR режимы, а также 4-кратный зум. Она поддерживает съемку видео в формате 1080p.

Realme C3 обладает 6,5-дюймовым дисплеем HD+. Фронтальная камера на 5 Мп размещена в вырезе в виде капли на экране. Базируется бюджетный смартфон на однокристальной системе MediaTek Helio G70, а за его автономность отвечает аккумулятор на 5000 мА•ч. Данная модель стала первой, получившей предустановку фирменной оболочки Realme UI 1.0 на ОС Android 10.

Производитель пока не объявил точную дату поставок гаджета в Россию и его рекомендованную стоимость. Известно, в Индии Realme C3 продается примерно от $100. Цена предшественника новинки на официальном сайте бренда составляет около 7000 рублей.