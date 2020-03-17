Сутки на Донбассе. Семь обстрелов боевиков, ранен один украинский военный

17.03.2020, 8:49, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, пишет пресс-центр штаба операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали позиции сил ООС из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь в районе Песок, Лебединского, Красногоровки и Славного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – неподалеку от Новотошковского и хутора Вольный.

С начала новых суток российские оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции вблизи Березового. Потерь в рядах украинских военных нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.