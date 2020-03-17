В мире коронавирусом заразились уже 168 019 человек. Умерли – 3388

17.03.2020, 8:49, Новости дня

Во всем мире по состоянию на вечер 16 марта зафиксировано 168 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 151 стране, число жертв нового вируса достигло 6610. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В Китае, откуда начал распространяться коронавирус, всего с момента вспышки зафиксировано 81 077 случаев заболевания (29 человек заболели за последние сутки), 3218 человек погибли (14 – за последние сутки).

За пределами КНР число случаев заражения достигло 86 434, из них 13 874 – за последние сутки. Погибло уже 3388 человек (848 – также за последние сутки).

Таким образом, число случаев заражения и смертей за пределами Китая превысило те же показатели в КНР.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.