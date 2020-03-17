Календарь: 17 марта – Состоялся единственный в СССР референдум о сохранении страны

17.03.2020, 8:49, Новости дня

17 марта 1991 года состоялся единственный за всю историю существования СССР всесоюзный референдум.

Всенародное волеизъявление прошло по инициативе и настойчивому требованию президента страны Михаила Горбачёва. В бюллетень для тайного голосования была внесена следующая формулировка вопроса: «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?».

В референдуме, состоявшемся 17 марта 1991 года, из 185,6 миллиона (80%) граждан СССР с правом голоса приняли участие 148,5 миллиона (79,5%); из них 113,5 миллиона (76,43%), ответив «да», высказались за сохранение СССР. Примечательно, что только около половины москвичей и ленинградцев проголосовали за сохранение СССР. Органы государственной власти союзных республик по-разному отреагировали на проведение референдума. Поддержали его в РСФСР, Белорусской ССР, Украинской ССР, Узбекской ССР, Казахской ССР, Азербайджанской ССР, Киргизской ССР, Таджикской ССР, Туркменской ССР – там были созданы республиканские окружные и участковые комиссии.

Препятствовали проведению на своей территории всесоюзного референдума высшие органы власти Грузии, Латвии, Литвы, Молдавии, Армении и Эстонии – в них не были созданы центральные республиканские комиссии. Тем не менее голосование на территории этих республик было проведено – в тех населенных пунктах, где были созданы участковые избирательные комиссии, а также в воинских частях.

21 марта 1991 года Верховный Совет СССР отметил, что «судьба народов страны неразделима, что только совместными усилиями они могут успешно решать вопросы экономического, социального и культурного развития».

Однако 1 декабря того же года на Украине по инициативе Леонида Кравчука был проведен референдум о «самостийности». А 8 декабря президенты Белоруссии, РСФСР и Украины заключили Беловежское соглашение о распаде СССР и создании Содружества Независимых Государств.

События дня:

1845 г. – англичанин Стивен Перри запатентовал канцелярскую резинку, используемую сейчас для перевязки денежных купюр.

1898 г. – опубликована ставшая классической неаполитанская песня O Sole Mio!.

1951 г. – Украинская Повстанческая Армия призвала США помочь ей в борьбе с СССР.

1960 г. – в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.

Именинники:

Александр, Василий, Вячеслав, Григорий, Даниил, Павел.

Родились:

Рудольф Нуриев (1938 – 1993 гг.) – советский, английский и французский артист балета.

Курт Рассел (1951 г.) – американский актер.

Дмитрий Астрахан (1957 г.) – российский актер и режиссер.

Елизавета Арзамасова (1995 г.) – российская актриса.