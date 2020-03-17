Камчатский рекорд: инвесторы готовят новые проекты

17.03.2020, 8:49, Новости дня

Региональным властям удалось создать территорию, ориентированную на развитие бизнеса

Камчатка сегодня стремительно выходит на новый уровень. Соласно официальным данным, общий объем инвестиций в основные капиталы экономики и социальной сферы региона в минувшем году в сравнении с 2018-м составил 110,9 процента и достиг почти 47 миллиардов рублей. Важно то, что основа этой суммы – частные вложения. Дело в том, что государственные капиталовложения в регион в прошлом году снизились, при этом доля средств, поступивших от бизнеса, возросла сразу на 12 процентов. Эксперты указывают на тот факт, что подобный прирост в регионе достигнут впервые.

Таким образом. в перерасчете на жителей Камчатки, от младенцев до долгожителей, инвестиции составили около 150 тысяч рублей на человека.

Стоит отметить, что вложения в основной капитал на Камчатке направлялись как на модернизацию производственных мощностей, объектов индустрии гостеприимства, так и на создание новых предприятий и реализацию амбициозных инвестиционных проектов.

Специалисты отмечают: основной объем инвестиций пришелся на рыбохозяйственный комплекс, инвесторы интересовались горнорудной отраслью, агропромышленным сектором и, конечно, туриндустрией полуострова. В текущем году, по мнению экспертов, особый интерес инвесторов вызовут объекты транспортной индустрии.

Инвесторы активно заходят на Камчатку

Эксперты обращают внимание и на тот факт, что отдельные инвесторы, которые уже благополучно реализовали в регионе первые проекты, приступили к формированию новых бизнес-инициатив. В числе таких инвесторов ГК «Фанталис», штаб-квартира которой находится российской столице..

Вложив в модернизацию и перепрофилирование базы отдыха «Голубая лагуна» в гостинично-развлекательный комплекс порядка 800 миллионов рублей, группа компаний намерена реализовать на территории края новые инвестиционные проекты. Они касаются как дальнейшего развития комплекса в Паратунской туристско-рекреационной зоне, так и формирования других объектов индустрии гостеприимства и развлечений без преувеличения мирового уровня.

Глава регионального Агентства инвестиций и предпринимательства Оксана Герасимова признала, что Камчатка планомерно улучшает инвестиционную привлекательность. По ее словам, в регионе сформирован целый пакет необходимых меры поддержки бизнеса – субсидирование процентной ставки по кредитам, софинансирование затрат на создание инфраструктуры по проектам, предоставление земельных участков без торгов, налоговые преференции для отдельных отраслей экономики.

Кроме того, весомая значительная финансовая, образовательная, методологическая и консультационная поддержка оказывается субъектам малого и среднего бизнеса.

Не стоит забывать и о предусмотренных федеральным законодательством преференциях – они, например, распространяются на резидентов территории опережающего развития и свободного порта Владивосток. В Камчатском крае подобные статусы имеют почти 240 инициаторов инвестиционных проектов. Причем совокупный объем заявленных ими финансовых вложений в основной капитал превышает 132 миллиарда рублей. Что это означает? Хотя бы то, что поставленный Камчаткой инвестиционный рекорд в прошлом году – далеко не предел.