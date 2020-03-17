Нефть коррекционно подорожала после падения накануне

17.03.2020, 7:51, Новости дня

Цены на нефть во вторник утром коррекционно растут, восстанавливаясь после обвала понедельника, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.55 мск цена майских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 2,63% и составила 30,84 доллара за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 4,55%, до 30,31 доллара за баррель, передает РИА «Новости».