 

В Казахстане коронавирусом заболела двухлетняя девочка

17.03.2020, 7:51, Новости дня

В Казахстане зафиксировали коронавирус у двухлетнего ребенка, сообщил официальный представитель минздрава страны Диас Ахметшарип.

Отмечается, что в страну девочка прилетела в Алма-Аты из Берлина рейсом через Минск, передает РИА «Новости». 

В настоящее время она помещена в детскую инфекционную больницу Алма-Аты. 

Два других новых заболевших – взрослые мужчины, прибывшие из Москвы.

Всего за сутки было зафиксировано три новых случая заболевания, а их общее число возросло до 13.

С понедельника в Казахстане ввели чрезвычайное положение на территории всей страны из-за коронавируса.

Ранее РЖД приостановили сообщение с Казахстаном, Азербайджаном и Узбекистаном, а также с Латвией, Украиной и Молдавией.



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