В столице России прошел марш в защиту экологии

17.03.2020, 7:45, Разное

В столичном районе Марьино прошел согласованный марш в защиту экологии Москвы. На акции побывал корреспондент «Новой газеты».

Акция в Марьино. Фото: Мария Сотскова

По оценкам «Белого счетчика», в акции приняли участие около 290 человек. Ключевым стал лозунг «Экологию не обнулить». Собравшиеся также выступили против внесения поправок в Конституцию России, слышались выкрики «Лучшая поправка — досрочная отставка».

В акции приняли участие сторонники разных общественных и экологических движений. Протестующие также требовали отмены строительства мусоросжигательных заводов, выступали против строительства автодороги на месте радиоактивного могильника в столице и застройки национального парка Лосиный остров. Акция прошла мирно и без задержаний, перед началом марша у участников измерили температуру

15 марта объявлено в стране Всероссийским днем экопротеста — пикеты и митинги в защиту окружающей среды прошли в 41 городе РФ прошла акция. Так, в Микуни, Ухте и Сыктывкаре (Коми), Вельске, Коряжме, Ильинско-Подмском и ряде других точек в Архангельской области состоялись массовые пикеты. Кроме этого согласованные акции проходят в Архангельске и Северодвинске, Челябинске, Саратове, Владимире, Москве, Петербурге и ряде других городов.

Мария Сотскова

— для «Новой»

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