Армения ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса

17.03.2020, 7:37, Новости дня

Армения объявила чрезвычайное положение до 14 апреля для противодействия новому коронавирусу и отложила референдум об изменениях в составе Конституционного суда до его окончания.

Армения, в которой проживают 3 миллиона человек, сообщила о 52 случаях коронавируса по состоянию на понедельник.

Это самый большой показатель среди стран Южного Кавказа.

Все образовательные заведения будут закрыты до окончания чрезвычайного положения, сообщило правительство. Границы с соседними Грузией и Ираном также будут закрыты.