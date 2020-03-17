Армения ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
17.03.2020, 7:37, Новости дня
Армения объявила чрезвычайное положение до 14 апреля для противодействия новому коронавирусу и отложила референдум об изменениях в составе Конституционного суда до его окончания.
Армения, в которой проживают 3 миллиона человек, сообщила о 52 случаях коронавируса по состоянию на понедельник.
Это самый большой показатель среди стран Южного Кавказа.
Все образовательные заведения будут закрыты до окончания чрезвычайного положения, сообщило правительство. Границы с соседними Грузией и Ираном также будут закрыты.
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