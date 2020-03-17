Медики дали советы, как избежать сексуального расстройства в связи с коронавирусом

17.03.2020, 7:36, Разное

Медики дали советы, как не реагировать на новости, связанные с коронавирусом и избежать из-за этого сексуального расстройства. По словам семейного психолога, пары могут использовать с пользой для себя даже такие обстоятельства.

В настоящий момент в мире зафиксирована вспышка вируса COVID-2019. Из некоторых стран поступают тревожные вести, вызывающие у людей естественные опасения за своё здоровье, а так как речь идёт о смертельно опасном недуге, многие испытывают сильный стресс. Из-за него у некоторых людей фиксируются случаи сексуального расстройства, поскольку тревога отвлекает от мыслей интимного характера. В первую очередь это касается тех, у кого слабая нервная система. Они следят за новостями, связанными с коронавирусом, не находя возможности отвлечься на своих любимых. При этом известно, нередко пары, особенно в условиях, когда приходится очень много времени проводить вместе, склонны к ссорам. Именно это может произойти сейчас, ведь люди стараются не покидать дом, чтобы не контактировать с другими. Если же отношения и так не отличались крепостью, вероятность негативных моментов возрастает.

Медики отмечают, чтобы этого избежать, нужно находить положительные моменты. Карантин способен закрепить отношения, если возлюбленные договорятся не вспоминать о нём на протяжении какого-то времени. В таком случае пары смогут посвятить его только себе и даже разнообразить свою интимную жизнь. Кроме того, некоторые найдут удовлетворение даже в спокойном общении, ведь постоянно нет свободных минут даже на это, и такие обстоятельства негативно влияют на отношения.