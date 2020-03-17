Профессор астрономии Университета Токио: Жизнь возможна далеко за пределами Земли

17.03.2020, 7:36, Разное

Обитаемые миры могут находиться на огромной дистанции от землян, в связи с этим сложно утверждать, что люди когда-нибудь смогут найти внеземные формы жизни. К такому выводу пришел известный ученый из Японии Томонори Тотани.

«Ступени» биологической жизни способны формироваться самопроизвольно, а это говорит о том, что Земля не является единственной обителью во Вселенной. Возможные обитаемые миры могут быть очень далеко от Голубой планеты, поэтому обнаружить их практически нереально, принимая во внимание громадность Вселенной. Профессор астрономии Университета Токио Томонори Тотани посвятил жизнь изучению вероятности наличия форм жизни вне Земли, и он уверен, что человечество не одиноко в космических пространствах.

По словам ученого, основой всего живого является РНК и может возникать в итоге сложнейших химических реакций, протекающих не только в условиях обители людей. Существует большое количество планет с самыми невообразимыми условиями, и жизнь способна принимать такие формы, о которых никто не догадывается. Человечеству потребуется вечность для поиска иной жизни.

В научном мире внеземной считается гипотетическая форма жизни, которая существует за рубежами Земли и может варьироваться от обычных прокариот до созданий с более развитыми цивилизациями, нежели люди. В процессе анализа метеоритов в их составе находили вещества, в земной среде являющиеся видами жизнедеятельности.