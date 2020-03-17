Смартфон Xiaomi взорвался в кармане индийского владельца

17.03.2020, 7:36, Разное

Одна из моделей смартфона бренда Xiaomi загорелась, а затем взорвалась в кармане у индийского мужчины. Как отмечают инсайдеры, инцидент произошел несколько дней назад.

По словам владельца гаджета Викеша Кумара, все произошло, когда он шел на работу. Поначалу житель заметил, что девайс начал гореть: после прекращения возгорания устройство было помещено в сумку, где и последовал хлопок. К счастью, житель Индии не пострадал, но заявил о материальном ущербе.

Более того, впервые обратившись к представителям Xiaomi с жалобой на работу телефона, пользователь получил в свою сторону обвинения в поломке девайса. Позже оказалось, что замена смартфона обошлась владельцу приблизительно в 50% стоимости мобильного устройства.