 

COVID-19 вынуждает вводить все новые ограничения

17.03.2020, 7:32, Новости дня

Из-за коронавируса в мире выпускают все больше запретов. Так, администрация США рекомендует американцам избегать даже поездок по стране и не ходить в заведения общепита. Президент Франции объявил, что с 17 марта на месяц закрываются границы ЕС: на этот срок запрещены поездки между Евросоюзом и неевропейскими странами. Для французов ограничили передвижение по улицам, а следить за этим будут 100 тысяч полицейских.

Закрыла свои границы и Колумбия, в Венесуэле карантин по всей стране, а власти Туниса объявили о закрытии воздушного пространства.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил: "На данный момент во всем мире больше случаев заболевания и смертей от коронавируса, чем в Китае. Во всех странах стремительно сокращают социальную активность, отменяют занятия в учебных заведениях и массовые мероприятия. Но этих мер недостаточно. Нужно как можно скорее отслеживать контакты заразившихся с другими людьми. И крайне важно заботиться о своей безопасности, по меньшей мере, часто мыть руки и по возможности самоизолироваться".

Тем временем, итальянские журналисты заявили, что Евросоюз бросил Италию и отказал ей в помощи в столь сложной ситуации. Заместитель главного редактора газеты Repubblica обвинил Брюссель в том, что тот не захотел даже наладить производство защитных масок и перчаток, то есть, по сути "оставил Италию один на один с безжалостным убийцей-коронавирусом".

А в США Пентагон признался, что его ресурсы для помощи американцам крайне ограничены: в распоряжении министерства лишь 36 госпиталей и коек там в общей сложности в 50 раз меньше, чем в частных американских клиниках.



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