Вайнштейна вернули в тюрьму после госпитализации

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17.03.2020, 7:30, Новости дня

Голливудского продюсера Харви Вайнштейна вернули в тюрьму на острове Райкерс-Айленд из больницы на Манхэттене, куда он был госпитализирован через несколько часов после приговора, сообщили СМИ.

Как передает издание Variety со ссылкой на представителя продюсера, за неделю до вынесения приговора Вайнштейн перенес ангиопластику.

«Известно, что у него слабое сердце… Сразу после вынесения приговора, когда он вернулся в Райкерс, он был слаб и странно разговаривал, и персонал тюрьмы посчитал, что лучше отправить его обратно, чтобы убедиться, что с ним ничего не случилось. У него проблемы с сердцем и серьезные проблемы со здоровьем, и они хотели убедиться, что он в порядке», – передает РИА «Новости» слова представителя Вайнштейна Джуда Энгельмайера.

Представитель продюсера подчеркнул, что госпитализация Вайнштейна не была связана со вспышкой коронавируса.

«Не это (опасения по поводу коронавируса) было проблемой, проблема была связана с сердцем», – сказал он.

Суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинениям в насильственных действиях сексуального характера. Его оправдали по трем пунктам, в том числе по более серьезным эпизодам. Вайнштейн прибыл в зал суда на кресле-каталке и в наручниках. На суде продюсер заявил, что «глубоко раскаивается», а также отметил, что «находится в полном замешательстве», поскольку «близко дружил» с женщинами, обвинившими его в изнасиловании.

12 марта осужденного на 23 года тюремного заключения по обвинениям в сексуальном насилии 67-летнего американского продюсера Харви Вайнштейна госпитализировали из-за проблем с сердцем спустя несколько часов после вынесения приговора.



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