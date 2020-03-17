Соратник Зеленского заявил о приближении дефолта Украины

17.03.2020, 7:30, Новости дня

Депутат Верховной рады от партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский сообщил о движении Украины к дефолту.

«Как государство и экономика – мы идем к дефолту», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на интервью политика YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко».

Дубинский заявил, что вернуть долги, сформировавшиеся на внешнем и внутреннем рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно.

При этом, по его словам, у украинских властей нет плана «выживания страны» на случай отсутствия помощи со стороны Международного валютного фонда.

«Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса – есть план? Нет плана», – заключил Дубинский.

Ранее Зеленский поручил минфину Украины провести переговоры с МВФ и другими партерами, чтобы получить финансовую поддержку для преодоления последствий коронавируса.

В конце января сообщалось, что Украина выполнила условия для второго транша макрофинансовой помощи ЕС в 500 млн евро.