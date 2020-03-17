 

При взрыве в частном доме в Смоленской области пострадали четыре человека

17.03.2020, 7:30, Новости дня

Четыре человека пострадали при взрыве в доме в деревне Раковска Смоленской области, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рославльского района области во вторник.

«Это было в 22:38, скорая передала информацию, что в 01:50 произошел взрыв, четверо пострадавших. Нет следов, что могло стать причиной взрыва. Все пострадавшие доставлены в Рославльскую ЦРБ. Одного из них оперировали», – сообщил источник ТАСС.



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