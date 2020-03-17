Зеленский посоветовал украинцам на карантине бороться с демографическим кризисом

17.03.2020, 7:27, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы “Свобода слова” на ICTV дал советы украинцам относительно мер предосторожности на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

“Знаете, из-за работы, потому что у нас всегда не хватает времени, мы не находим время на простую беседу, на общение с нашими детьми. Будьте дома, читайте книги, смотрите кино, а для молодых людей… У нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что пора бороться и с этим кризисом”, – отметил Зеленский.

Всего в Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией (четверо – в Черновицкой области, двое – в Киеве, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась). Еще шестерых украинцев лечат от COVID-19 за границей.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались.