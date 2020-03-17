 

МИД работает с туроператорами для возвращения украинцев из Египта – Кулеба

17.03.2020, 7:27, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины наладило взаимодействие с туроператорами и авиакомпаниями, чтобы вернуть украинцев из Египта. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

“Многих наших соотечественников ситуация с пандемией коронавируса застала в Египте. Сегодня мы наладили рабочее взаимодействие со всеми соответствующими туроператорами и авиакомпаниями, чтобы иметь возможность организованно возвращать их домой”, – написал министр.

Багато наших співвітчизників ситуація з пандемією коронавірусу застала в Єгипті. Сьогодні ми налагодили робочу взаємодію з усіма відповідними туроператорами та аівіакомпаніями, щоб мати змогу організовано повертати їх додому.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2020

О том, что группа украинских туристов застряла в Египте, в ночь на 15 марта сообщило Министерство инфраструктуры Украины. В ведомстве заявляли, что у нескольких отдыхающих медики подозревают коронавирусную инфекцию. “Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой. Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие”, – сказано в сообщении.

Вскоре в МИД Украины сообщили, что в гостинице Reech Oasis Beach Hotel в Египте в связи с выявлением у двух туристов коронавируса COVID-19 на карантине находится 730 граждан Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Института Джона Хопкинса, к 16 марта общее число зараженных в мире превысило 175 тыс., более 6,7 тыс. человек скончались. 

В Украине зафиксировано семь пациентов с коронавирусной инфекцией, одна из заболевших, 71-летняя жительница Житомирской области, скончалась. За границей от COVID-19 лечат шестерых украинцев, одна гражданка Украины скончалась. 

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции введен карантин: в стране запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Ограничительные меры продлятся до 3 апреля. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, а с 17 марта прекратит авиационное сообщение с другими странами.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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