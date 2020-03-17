Близнец исчез в матке, но оставил на коже второго близнеца необычную родинку

17.03.2020, 7:23, Разное

В беременности есть одна очень странная аномалия, причины которой до конца еще не выяснены. Она носит название Синдром исчезающего близнеца.

На ранней стадии развития один из вынашиваемых близнецов просто исчезает в матке, а далее в ней вынашивается всего один младенец.

Первый близнец не исчезает в никуда, он поглощается телом другого близнеца. И такое происходит на самом деле куда чаще, чем может казаться. По статистике близнецы рождаются примерно в 1 из 70 случаев, а врачи говорят, что каждый восьмой случай зачатия производит близнецов.

Причины, по которым один близнец "съедает" другого, неизвестны. По одной версии, многодетная беременность была нормальной для примитивных приматов, живших миллионы лет назад. Они тогда были не больше, чем белки по размеру и соотвественно производили по 2-4 детеныша, как белки. И беременность у них была по срокам куда короче (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Но когда появились крупные обезьяны с развитым мозгом, а потом и человекоподобные обезьяны, количество рождаемых детенышей резко уменьшилось, а сроки беременности стали дольше. Тело женщины даже с вынашиванием одного младенца справляется тяжело, а с близнецами все вдвое сложнее.

В прошлые годы люди ничего не подозревали, если у них был исчезнувший в матке брат или сестра-близнец. Однако сейчас, с современным оборудованием, можно уже на 10 неделе беременности увидеть количество эмбрионов в матке. И если потом один из них пропадает, то это как раз синдром исчезающего близнеца.

Один из таких случаев с очень необычным последствием произошел с 28-летней Кислевонией Гивенс из американского штата Луизиана. Когда она забеременела, то УЗИ на 10 неделе показало наличие в ее матке двух эмбрионов, один был крупным, второй помельче.

Однако уже на 11 неделе беременности медсестра не смогла уловить сердцебиение второго эмбриона, на 13-неделе Гивенс снова сделала УЗИ и на снимке был лишь один эмбрион, крупный. Маленький же бесследно исчез.

Будущая мать была убита горем и долго не могла успокоиться, она уже готовилась к рождению близнецов. Чтобы убедиться, что все действительно так, она посетила несколько разных медицинских центров и делала там УЗИ, но все они показывали одну и ту же картину.

Ее утешило лишь то, что второй близнец стабильно набирал вес и выглядел совершенно здоровым, без аномалий. Два месяца назад произошли роды и на свет появился совершенно нормальный младенец, девочка. Гивенс дала ей имя Пейлон.

А потом произошло еще одно знаковое событие. Когда медсестра обмыла младенца, завернула в полотенце и показала его матери, она указала на крупную родинку на ножке. И Гивенс сразу же увидела, что эта родинка по форме в точности как маленький исчезнувший эмбрион второго близнеца.

Гивенс не знает, является ли эта родинка действительно тем, что осталось от исчезнувшего близнеца, но получается именно такая картина. Вероятно крупный эмбрион в какой-то момент ножкой прикоснулся ко второму эмбриону, а потом прирос к нему и начал через это место поглощать ткани меньшего эмбриона.

Чтобы понять, точно ли эта родинка след от исчезнувшего близнеца, можно провести генетическое исследование тканей. Если родинка от второго близнеца, то анализ покажет отличие ее клеток от других клеток тела.

По словам миссис Гивенс, у которой этот младенец стал третьим ребенком, она ранее никогда не слышала о синдроме исчезнувшего близнеца и для нее все это очень необычно и впечатляюще. Теперь она ощущает радость от того, что родинка будет напоминать ей о втором малыше, которому так и не выпал шанс родиться.