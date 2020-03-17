 

Камера авторегистратора засняла огромного бигфута среди заснеженных сосен

17.03.2020, 7:23, Разное

Неназванный сотрудник канадской нефтяной компании уверен в том, что на камеру его автомобильного регистратора попал огромный бигфут (йети).

Этот момент (смотрите ниже) был заснят 12 марта 2020 года в заснеженных лесах, неподалеку от национального парка Банфф, возле деревушки Нордегг, что на западе провинции Альберта. 

Из-за снежного бурана этот сотрудник некоторое время не мог продолжать дальше ехать по дороге, поэтому он остановился и начал по рации просить о подмоге (Паранормальные новости – paranormal-news.ru). 

Потом он все-таки снова сел в свой автомобиль и поехал дальше и именно тогда по правую сторону от дороги его авторегистратор заснял нечто темное, крупное и слегка присыпанное снегом, стоящее между сосен и елей совсем рядом с дорогой. 

Этот стоящий неподвижно объект резко выделяется на фоне окружающих его деревьев,  однако водитель все равно не заметил его и заметил лишь позже, когда по неуказанным причинам решил просмотреть запись. 

Увидев необычную фигуру, водитель на следующий же день вернулся на то самое место, чтобы убедиться в том, что он заснял не камень, не скульптуру и не гнилое дерево, покрытое снегом. Он обнаружил то самое место и понял, что все-таки там стоял именно бигфут.

Среди деревьев он уже не обнаружил ничего темного и крупного, там не было ни камней, ни чего-то иного, зато обнаружил кучу сломанных хвойных веток на снегу, которые были усыпаны короткими темными шерстинками неизвестного животного. 

Поняв, что он заснял загадочного неуловимого бигфута, мужчина обнаружил в сети контакты канадского исследователя загадочных существ Сонни Ватора и переслал ему оба видео. 

 



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