Загадочный японский потрошитель, оставляющий на трупах игральные карты

17.03.2020, 7:23, Разное

Многие называют эти истории о японском потрошителе обычными городскими легендами или крипипастами (страшилками), потому что мол нет никаких реальных фактов в пользу их достоверности.

В чем-то они правы, так как в криминальной хронике Японии действительно практически не найти упоминаний о серии этих убийств, а те, какие есть, представляют собой лишь скудные заметки без кровавых подробностей.

Однако следует знать, что по части криминала Япония довольно закрытая страна и некоторые дела, особенно по тяжким преступлениям, могут вообще не выходить за пределы полицейских отчетов (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Эта серия убийств, известная как "Убийства Алисы", происходила с 1999 по 2005 годы и так и осталась нераскрытой. Первой жертвой стала бизнесвумен Мегуми Сасаки, 29-летняя владелица ресторана. Она была социально активной и часто посещала различные вечеринки.

В тот вечер Сасаки побывала на очередной вечеринке, на которой ее видело много народу, а около 1 часа ночи отправилась к себе домой. К тому моменту Сасаки уже была прилично пьяна и поэтому многие люди предлагали подвезти ее до дома, однако она отказалась и решила поехать на метро. Это был последний раз, когда Сасаки видели живой.

Рано утром молодая пара шла по лесной тропе в пригороде, проходящей недалеко от дома Сасаки и наткнулась на жуткую и сюрреалистичную картину, похожую на кадр из фильма ужасов. На участке в несколько десятков метров валялись окровавленные куски человеческого тела, а внутренние органы были развешаны на ветвях и кустах как елочные украшения.

Когда полиция прибыла на место, они нашли отрезанную голову, по которой жертву опознали как Мегуми Сасаки, а еще они нашли лежащую среди частей тела игральную карту, на которой было кровью написано слово "Алиса" ("Элис").

Несмотря на тщательное исследование останков Сасаки и места, где нашли ее тело, никаких следов, указывающих на возможного убийцу обнаружено не было, поэтому было предположено, что с женщиной таким страшным образом расправился какой-то псих, переставший на время принимать свои таблетки.

На два года "псих" затих, но 11 февраля 2001 года произошло новое убийство и снова рядом с телом жертвы нашли игральную карту с именем "Алиса". На этот раз был убит мужчина Акио Яманэ, который был музыкантом и играл в местной группе.

Сначала Яманэ просто пропал, перестал приходить на репетиции группы, а когда его обеспокоенные друзья пришли к его квартире, то они нашли квартиру пустой. Они уведомили полицию о пропаже друга, потому что знали, что он не собирался никуда уезжать.

Полиция решила просмотреть записи с камеры видеонаблюдения, установленной на этом здании и увидела, как из окна квартиры Яманэ вылезает какой-то человек в куртке с капюшоном, а с собой у него очень большой черный мешок для мусора с чем-то крупным и тяжелым. Было предположено, что в мешке находится тело Яманэ, но зачем убийце было утаскивать с собой тело, было совсем непонятным.

Через неделю разлагающийся труп Яманэ был найден на заднем дворе бара, который он часто посещал при жизни, а в голове у него зияло пулевое отверстие. Также у него была большая открытая рана на горле и патологоанатом выявил, что у жертвы были вырваны голосовые связки. Рядом с телом лежала игральная карта со словом "Алиса".

Прошло три месяца и внезапно пропала девочка-подросток Сакура Кай. Она только-только закончила среднюю школу. Девочку искали большое количество волонтеров и через два дня нашли неподалеку от места похищения странный холмик со свежей землей. В нем торчала палка, к которой была прилеплена игральная карта со словом "Алиса". Когда холмик разрыли, то нашли тело убитой Сакуры.

Труп девушки были сильно изуродован, ее глаза были вырезаны, рот разрезан от уха до уха, а с некоторых частей тела была содрана кожа. По всей видимости, когда сдирали кожу, девочка была еще живой, так как раны сильно кровоточили. Кроме того на голове девушки была пластмассовая корона, которая была пришита нитками прямо к коже.

К телу Сакуры прилагалась и записка, в которой было написано "Смерть это искаженный сон. Она будет вечно править. Ха! Ха! Те, кто умерли, счастливчики".

Последними жертвами жестокого садиста стали несовершеннолетние брат и сестра Хаято и Хина Осиро. Они были найдены мертвыми в своих собственных кроватях 4 апреля 2005 года. Вскрытие показало, что они были отравлены неустановленным веществом, при этом их тела не были ни искалечены, ни изувечены. На них не было также никаких порезов, синяков или других ран.

Единственной деталью, позволившей связать эти две смерти с предыдущими тремя жертвами маньяка, была игральная карта – туз червей, разрезанная пополам и также с надписью Алиса на ней. При этом кровь на этой карте не соответствовала крови убитых детей, она была взята от кого-то еще (что так и осталось невыясненным).

Родители убитых детей были настолько шокированы их смертью, что мать вскоре покончила с собой, а отец погрузился в тяжелую депрессию, в которой пребывает и по сей день.

Во всех пяти случаях "Убийств Алисы" на телах жертв и рядом с ними не было найдено никаких посторонних отпечатков пальцев и никаких улик, кроме игральных карт. Специалисты по серийным убийцам также не смогли выстроить портрет маньяка, так как он не подходил под все их шаблоны – его жертвы были разного пола, разного возраста, разных социальных положений и убиты были разными способами.

Полиция задержала лишь одного подозреваемого по имени Юуто Садзуки, который являлся бездомным и на котором было найдено пальто, ранее принадлежавшее Акио Яманэ. В полиции Садзуки долго допрашивали, но смогли лишь выудить, что пальто ему дел некий "демон без лица".