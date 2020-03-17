Обстановка в Идлибе (Сирия)

17.03.2020, 7:22, Разное

Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе

16 марта 2020

Иллюстрация: AFP

Накануне, 15 марта, был дан старт миссии РФ и Турции в Идлибской зоне деэскалации в виде совместного патрулирования участка трассы М-4 (Алеппо — Латакия), вдоль которого стороны договорились создать «коридор безопасности». Однако первая миссия военных двух стран в рамках усилий по обеспечению режима прекращения огня на северо-западе Сирии оказалась сорванной боевиками-исламистами, которых так отчаянно с начала года поддерживала сама Анкара.

В минувшее воскресенье боевики исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещённая в РФ террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») заблокировали маршрут следования совместного патруля в нескольких местах шоссе М-4. Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя даже до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.

Позднее появилась информация о том, что турецкие военные якобы смогли провести патрулирование только на территории, подконтрольной боевикам протурецкого «Национального фронта освобождения» (НФО), считающегося, в отличие от «радикалов» из ХТШ, «умеренными» противниками сирийских правительственных войск. При этом отмечалось, что сами турецкие военные на территории, контролируемой ХТШ, появиться побоялись.

На самом деле все примыкающие к Саракибу районы преимущественно контролирует именно ХТШ, а посёлок Ариха, где накануне перекрыли трассу М-4, формально контролируется НФО, но в тесной координации с ХТШ и турецкими военными. Поэтому отделить «умеренных» боевиков от «радикалов», что в очередной раз, после нескольких безуспешных попыток, начиная с 2018 года, взялась осуществить Анкара, в этом районе Идлибской зоны деэскалации практически невозможно. ХТШ и НФО сотрудничают друг с другом, а также с турецкими военными и спецслужбами. Отличается лишь степень влияния Турции на два этих элемента в составе «сирийской вооружённой оппозиции».

Ранее стало известно, что турецкое командование направило в район, где перекрыта трасса, военную колонну с намерением убедить «активистов оппозиции» разблокировать дорогу под предлогом необходимости прохода по ней бронетехники ВС Турции. Однако бронетехника турецкого союзника были встречена боевиками и «активистами» из числа местного населения камнями и ругательствами в адрес экипажей. В итоге колонна была вынуждена повернуть назад, так и не решив проблему, пишет портал «Военный обозреватель».

Минобороны РФ сообщило 15 марта о завершении первого патрулирования по «сокращённому маршруту» из-за провокаций боевиков, которые, прикрываясь мирными жителями, планировали напасть на конвой. «Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве „живого щита“ мирных жителей, в том числе женщин и детей. В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяжённость маршрута первого совместного патрулирования», — говорилось в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ также сообщили, что Турции «предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов» и обеспечения безопасности патрулирования трассы М-4.

Как сообщало EADaily, военнослужащие РФ и Турции, согласно достигнутым в этом месяце договорённостям, будут совместно патрулировать стратегически важную автотрассу M-4, вдоль которой создаётся «коридор безопасности». Российские военные должны патрулировать районы южнее этого коридора для предотвращения вступления правительственных войск в южную часть зоны безопасности, турецкие силы — районы севернее коридора во избежание вторжения поддерживаемых Анкарой боевиков из числа «сирийской вооружённой оппозиции» в северную часть зоны безопасности. Свои действия в Идлибе Турция и РФ будут координировать с помощью совместных координационных центров.

Напомним, РФ и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. РФ и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны РФ и Турции от 17 сентября 2018 года.

Шипы на дорогах: боевики заблокировали проход российской колонны в Идлибе

16 марта 2020

В Сети появились видео и фотографии, демонстрирующее очередное «ухищрение» боевиков-исламистов, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Члены одной из группировок в составе исламистского альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, ведущую роль в нём играет запрещённая в РФ террористическая группировка «Джебхат Фатх аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра») разбросали самодельные шипы на одном из участков трассы М-4 (Алеппо — Латакия) в ожидании российских военных.

Судя по кадрам, шипы расставлены недалеко от того места, где военная полиция РФ накануне, 15 марта, повернула назад, не сумев продолжить совместное с турецкими коллегами патрулирование в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщало EADaily, в минувшее воскресенье боевики ХТШ заблокировали маршрут следования совместного патруля в нескольких местах шоссе М-4. Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.

Минобороны РФ сообщило 15 марта о завершении первого патрулирования по «сокращённому маршруту» из-за провокаций боевиков, которые, прикрываясь мирными жителями, планировали напасть на конвой. «Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве „живого щита“ мирных жителей, в том числе женщин и детей. В целях предотвращения инцидентов, из-за которых могли пострадать мирные жители, совместным российско-турецким координационным центром было принято решение сократить протяжённость маршрута первого совместного патрулирования», — говорилось в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ также сообщили, что Турции «предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов» и обеспечения безопасности патрулирования трассы М-4.

Напомним, РФ и Турция по итогам шестичасовых переговоров 5 марта в Москве договорились установить в Идлибской зоне деэскалации новый режим прекращения огня, вступивший в силу с 00.01 по местному времени 6 марта. РФ и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 на северо-западе арабской республики. Также условлено с 15 марта начать совместное патрулирование российских и турецких военных вдоль участка указанной трассы от населённого пункта Трумба (в двух километрах к западу от города Саракиб) до посёлка Айн аль-Хабр. Соответствующая договорённость оформлена в виде дополнительного протокола к Сочинскому меморандуму министров обороны РФ и Турции от 17 сентября 2018 года.