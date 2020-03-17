«Единую Россию» попросили уйти на удаленную работу из-за коронавируса

17.03.2020, 7:18, Новости дня

Дмитрий Медведев сделал заявление в ходе заседания высшего совета «Единой России».

Лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев 16 марта обратился к однопартийцам с просьбой – перестроиться на удаленный режим работы из-за угрозы коронавирусной инфекции.

«Прошу перевести работу региональных отделений »Единой России« и центрального исполкома партии в удаленный режим и минимизировать количество массовых мероприятий и рабочих совещаний», – заявил Медведев в ходе заседания высшего совета ЕР.

Напомним, что 16 марта РФ объявила о закрытии государственных границ для иностранцев с 18 марта по причине пандемии COVID-19. В Москве предприняты повышенные меры безопасности – все школы будут закрыты на три недели, начиная с 21 марта.

В российских магазинах начался ажиотаж – активно скупают предметы гигиены, крупы, макароны.

Вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта назвала число зараженных коронавирусом в России.