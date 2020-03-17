Стало известно о заражении компьютеров «чудо-средствами» от коронавируса

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17.03.2020, 7:06, Новости дня

Киберпреступники на фоне ситуации с коронавирусом пользуются доверчивостью граждан и их желанием защититься от него с помощью «волшебных лекарств», рассказали эксперты по IT-безопасности.

«Мошенники очень быстро пользуются любыми горячими поводами для генерации рассылок, поддельной рекламы и фейковых сайтов. Эта история повторяется и в данном случае. Слухи и недостоверная информация про коронавирусу распространяются за счет тех же механизмов, что и в социнженерии: броские заголовки и шокирующий контент заставляют здравый смысл пользователей отключаться», – рассказал РИА «Новости» директор Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Андрей Янкин.

«Последние несколько недель киберпреступники рассылают вредоносные письма, в которых обещают рассказать об источниках распространения коронавируса и поделиться более подробной информацией о нем. Если пользователь перейдет по ссылке или откроет вложение, вредоносная программа, например, троян Emotet, будет загружена на его компьютер», – отметил глава представительства Check Point Software Technologies в РФ и СНГ Василий Дягилев.

По словам директора управления информационных технологий компании ESET Руслана Сулейманова, из-за коронавируса пользователи часто поступают вопреки здравому смыслу.

«Они инстинктивно доверяют киберпреступникам, которые предлагают приобрести лечебные «волшебные средства», маски с большой скидкой или другие товары. Кроме того, привлекательными выглядят предложения приобрести валюту и ценные бумаги на фоне кризиса», – сообщил он.

«Преступники заманивают пользователей самыми необычными и экзотическими предложениями, например, «лечебными чудо-масками» и прививками от коронавируса», – сказал Дягилев. Специалисты IT-компании еще с середины февраля отмечают рост числа мошеннических сайтов, использующих в своих доменных именах слово коронавирус.

«Вероятнее всего, эти сайты будут активно фигурировать в фишинговых-рассылках, где получателям будет предложено оплатить прививку от коронавируса или пройти «самый точный тест» на него. Например, эксперты обнаружили веб-сайт vaccinecovid-19.com, зарегистрированный в РФ 11 февраля 2020 года, который создан злоумышленниками – его посетителям предлагают купить «лучший и самый быстрый тест для обнаружения коронавируса по фантастической цене – 19 тыс. рублей», – отметил эксперт.

Ранее в Сбербанке рассказали об эпидемии цифрового аутизма.



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