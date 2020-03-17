 

Россия запланировала первый пуск на Луну

17.03.2020, 7:06, Новости дня

Запуск первого после 45-летней паузы отечественного космического аппарата на Луну запланирован на 1 октября 2021 года, сообщил руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

Последней советской межпланетной автоматической станцией стала «Луна-24», запущенная в 1976 году. РФ в своей истории пока не отправляла космических аппаратов к Луне.

«Поэтому название нашего аппарата «Луна-25» продолжает нумерацию отечественных лунных миссий прошлого века», – приводит его слова РИА «Новости».

«Основная дата запуска аппарата намечена на 1 октября, резервная дата – 30 октября 2021 года», – сообщил Митрофанов.

Для посадки выбраны два района в окрестности лунного южного полюса – основной и резервный. Первый из них расположен севернее кратера Богуславского, второй – юго-западнее кратера Манцини.

После посадки он проведет научные исследования свойств и состава полярного грунта, измерит его механические характеристики, исследует полярную экзосферу Луны.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о планах РФ и Китая создать на Луне общую базу, первые экипажи к которой планируется отправить уже в 2031 году.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.02 / Грядет финансовый кризис на Ближнем Востоке

07.02 / Арахамия: Я уже понял, что у меня не будет зарплаты в Раде в этом месяце, поэтому не буду ходить в этот цирк

28.12 / В Магадане застрелили согласившегося развести участников застолья врача

08.02 / ВОЗ выпустила ролик, в котором показала, как правильно носить маски

22.02 / В Госдуме отреагировали на обыски в номерах российских биатлонистов

22.02 / Футбольные матчи в Италии перенесены из-за игрока, заболевшего коронавирусом

08.02 / В Чечне неизвестные похитили четверых молодых людей – правозащитники “Мемориала”

28.01 / Названы место и время похорон Чаплина

13.02 / Рубль подешевел к доллару и евро

04.02 / В России назвали самые популярные модели в крупных городах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика