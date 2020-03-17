 

Том Хэнкс прошел курс лечения от коронавируса

17.03.2020, 7:05, Новости дня

Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон, которые ранее заразились коронавирусом нового типа, прошли курс лечения в Австралии, сообщили СМИ.

Как передает издание The Hollywood Reporter, Хэнкс и Уилсон выписаны из больницы. Они находятся сейчас на карантине в арендованном доме в Австралии.Туда Хэнкс приехал для участия в съемках фильма режиссера База Лурмана об Элвисе Пресли, передает ТАСС. Из-за заболевания актера работа над картиной была приостановлена.

В материале констатируется, что Хэнкс и Уилсон, вероятно, заразились коронавирусом в США или во время перелета в Австралию.

Ранее Том Хэнкс сообщил, что он и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

Вирусолог оценил шансы Тома Хэнкса победить коронавирус. 



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