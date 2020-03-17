Мнение: Все нормально. Падаем

17.03.2020, 6:15, Разное

Сегодня счастливо продолжили валиться мировые фондовые биржи, нефть, рубль.



Доу-Джонс. Снова дикий обвал на открытии биржи с небольшим отскоком.



Нефть марки Брент.



Общее падение и одна аномалия.



Курс рубля сегодня пробил 75, но продажи валюты Центробанком смогли спасти "отца русской демократии".



Российский фондовый рынок также проседает.

Самый интересный вопрос заключается конечно в том, где именно будет нащупано дно. Признаков окончания нефтяной войны нет, ну а вкупе с коронавирусом, который еще только набирает обороты, полет вниз может затянуться.