 

Мнение: Все нормально. Падаем

17.03.2020, 6:15, Разное

Сегодня счастливо продолжили валиться мировые фондовые биржи, нефть, рубль.


Доу-Джонс. Снова дикий обвал на открытии биржи с небольшим отскоком.


Нефть марки Брент.


Общее падение и одна аномалия.


Курс рубля сегодня пробил 75, но продажи валюты Центробанком смогли спасти "отца русской демократии".


Российский фондовый рынок также проседает.

Самый интересный вопрос заключается конечно в том, где именно будет нащупано дно. Признаков окончания нефтяной войны нет, ну а вкупе с коронавирусом, который еще только набирает обороты, полет вниз может затянуться.

Источник: Colonel Cassad



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