Мнение: Все нормально. Падаем
17.03.2020, 6:15, Разное
Сегодня счастливо продолжили валиться мировые фондовые биржи, нефть, рубль.
Доу-Джонс. Снова дикий обвал на открытии биржи с небольшим отскоком.
Нефть марки Брент.
Общее падение и одна аномалия.
Курс рубля сегодня пробил 75, но продажи валюты Центробанком смогли спасти "отца русской демократии".
Российский фондовый рынок также проседает.
Самый интересный вопрос заключается конечно в том, где именно будет нащупано дно. Признаков окончания нефтяной войны нет, ну а вкупе с коронавирусом, который еще только набирает обороты, полет вниз может затянуться.
Источник: Colonel Cassad
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