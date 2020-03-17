 

Археологи в Иране обнаружили древний петроглиф с изображением богомола

17.03.2020, 6:01, Разное

Археологи в Иране во время исследования каменных пород обнаружили древний петроглиф с изображением богомола. Отмечается, специалистам очень редко попадается наскальная живопись, демонстрирующая беспозвоночных представителей фауны.
По имеющимся данным, это открытие археологи сделали во время раскопок в 2017-2018 годах в Иране. Исследуя центральную часть станы, сотрудники университета Азад Арак натолкнулись на необычное изображение. Его размер достигал примерно 14 см. А особенность этой резьбы по камню заключалась в уникальности, ведь ранее в данной местности научные работники не встречали рисунков насекомых.

На протяжении некоторого времени учёные не могли идентифицировать существо, но сразу поняли, речь идёт о беспозвоночном, поскольку оно имело шесть лап. Тем не менее, две средние получили странные круги на своём окончании. Аналогичные имелись и на многих других рисунках интропоморфных существ, найденных во всём мире. Верхние же конечности выдавали в представителе фауны богомола, так как характерно изгибались. Узнаваемый облик придавали и крупные глаза. После сравнения с каталогом, специалисты установили, речь идёт о виде Empusa.

В настоящий момент археологи уже не имеют сомнений в структуре изображения и его значении, но всё ещё не собрали исчерпывающую информацию о его происхождении, а также о возрасте живописи. Из-за санкций учёные в Иране не могут использовать радиоактивные материалы, чтобы изучить рисунок. Предполагается, что его нанесли на камень около 40 тысяч лет назад.



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