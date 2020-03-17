 

Эксперты рассказали об уникальном прототипе ЗАЗ-1104 из 1980-х годов

17.03.2020, 6:01, Разное

Украинские разработчики более 30 лет назад создали свою версию «Корвета» – ЗАЗ-1104. Специалисты перечислили особенности уникального прототипа, которому не удалось выйти в серийное производство в связи с низкой оценкой южнокорейских инвесторов.
Безусловно, автомобиль выделяется своим футуристичным дизайном. В первое время, корейские инвесторы очень активно финансировали проект, но в конечном итоге раскритиковали его, что и привело к отмене разработки. В 80-х годах прошлого века украинские инженеры славились «народными малолитражками», которым не хотели создавать конкуренцию. Из-за этого производство было сфокусировано на «Славутах» и «Тавриях». На сегодняшний день «советский корвет» ЗАЗ-1104 расположен в заводском музее.

Внешний вид транспортного средства кажется более солидным по сравнению с «Таврией». Еще одна особенность – замутненные фары, а также дизайнерские колёсные диски и воздухозаборники на капоте. В целом, разработчикам удалось добиться сходства с спортмобилем. Некоторым юзерам элементы кузова напоминают Cybertruck от компании Tesla.



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