 

Катя Лель обвинила экс-продюсера в срыве ее карьеры

17.03.2020, 6:00, Разное

Катя Лель рассказала, почему пропала с экранов телевизоров, обвинив в этом бывшего продюсера Александра Волкова. Подробностями этого дела российская певица поделилась в передаче «Слушай, расскажи».
Известная эстрадная исполнительница отметила, что Волков сделал многое, чтобы она еле сводила концы с концами, потому как он пытался подчинить ее своей воле. Продюсер обманул Катю Лель, когда подписывал с ней трудовой договор, а потом настроил против нее многих коллег по шоу-бизнесу. В конечном счете певица сумела прекратить сотрудничество с Волковым, который тогда был женат. В студии передачи знаменитость отметила, что он заплатил всем влиятельным деятелям культуры, после чего артистка пропала из эфиров.

Вокалистка рассказала, в тот момент многие ее коллеги оказались предателями, но она, по собственному признанию, не обижается, потому как однажды все равно наступит день расплаты. Александра Волкова десять лет нет в живых, но по-прежнему где-то имеется запрет на все выступления Кати Лель. Певица вспомнила, что даже через годы иные музыканты не вспомнили о ней, только Николай Басков принес свои извинения за нанесенные ей обиды.

Певица занималась музыкой с детства, в 1998 году выпустила диск «Елисейские поля», всего презентовала девять альбомов, последний из которых вышел в прошедшем году.



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