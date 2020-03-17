 

Дело Майдана. Судебное заседание проведут в закрытом режиме из-за коронавируса

17.03.2020, 5:55, Новости дня

Судебное заседание по поводу расстрелов активистов Евромайдана 20 февраля 2014 года будет проходить в закрытом режиме. Об этом сообщает пресс-служба Святошинского райсуда Киева.

“Такие меры безопасности принимаются судом в связи с ситуацией, сложившейся в мире по распространению коронавируса COVID-19 и в связи с фиксацией лабораторно подтвержденных случаев заболеваний в Украине, с целью профилактических мероприятий на предприятиях и в учреждениях для предотвращения инфицирования и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в стране”, – говорится в сообщении.

Судебное заседание назначено на 11.30 17 марта.

В конце 2013-го – начале 2014 года в Украине произошли массовые протесты, которые привели к смене власти – президент Виктор Янукович бежал в Ростов. На всем протяжении конфликта протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам экс-президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибло 107 человек.

В исполнении расстрелов обвиняют бойцов роты спецназначения “Беркут”. В организации преступления – беглого президента Виктора Януковича, бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко, его экс-заместителей Виктора Ратушняка и Петра Федчука, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его бывшего заместителя Владимира Тоцкого.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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