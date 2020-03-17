Amazon нанимает 100 тысяч сотрудников из-за шквала заказов

17.03.2020, 5:45, Новости дня

Эпидемия коронавируса стала вызовом для многих компаний. Но если часть из них решает дилемму удаленной работы и потенциального падения доходов, то на других, напротив, легла повышенная нагрузка, из-за которой надо срочно нанимать новых сотрудников.

Как сообщает SCMP, на Amazon обрушилась такая волна онлайн-заказов, что гигант интернет-коммерции вынужден привлечь еще 100 тысяч сотрудников. Кроме того, компания до апреля увеличивает почасовую оплату своим работникам: к $15 в час добавятся еще $2.

Действовать в условиях роста спроса пришлось и другим ретейлерам: американские сети супермаркетов Albertsons, Kroger и Raley's, также доставляющие товары на дом, добирают сотрудников.

При этом компании решили убить сразу двух зайцев: и решить проблему нехватки рабочих рук, и обеспечить работой тех, кто ее временно лишился. Торговые сети кинули клич по людям, занятым в ресторанном, туристическом и развлекательном бизнесе, внезапно оставшимся не у дел.

“Мы хотим, чтобы эти люди знали, что мы будем рады принять их в нашу команду до тех пор, пока все не нормализуется и их прежний работодатель не позовет их обратно”,- отмечается в сообщении Amazon.

Между тем, по итогам праздничного сезона, число сотрудников Amazon, работающих на полный день, или же занятых частично, уже составило 798 тыс. человек. При этом дополнительная оплата труда новым сотрудникам в США и Европе обойдется гиганту в $350 млн.