Жителям Сан-Франциско запретили покидать дома

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17.03.2020, 5:25, Новости дня

Жесткие меры карантина, которые затронут 7 млн человек, ввели в американском городе Сан-Франциско в Калифорнии и окрестных городах Сан-Хосе, Беркли и Окленд, пишет Associated Press.

Жителям семи округов мегаполиса запрещено выходить на улицу, кроме как за продуктами, лекарствами или по «крайней необходимости», передает РИА «Новости».

Между тем Лос-Анджелес и Сан-Диего на юге Калифорнии с населением более 13 млн человек закрыли рестораны для посетителей, за исключением доставки и работы на вынос.

В США зарегистрированы уже более 4,6 тыс. случаев коронавируса.

По последним данным, общее число случаев заражения достигло 167 тыс. 511, из которых более половины – 86 тыс. 434 – зафиксированы за пределами материкового Китая.

Российские власти с целью защиты нашей страны от распространения коронавируса приняли решение об ограничении авиасообщения с европейскими странами, ставшими центром эпидемии.

В РФ ситуация с коронавирусом находится под контролем: более чем за два месяца эпидемии зафиксировано 93 случая, пятеро выздоровели. Последние данные о ситуации с COVID-19 в нашей стране и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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